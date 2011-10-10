叙利亚警告国际社会,不要承认反对派“全国委员会”

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特10月9日电（记者 Dominic Evans）---叙利亚周日威胁称，将报复任何正式承认反对派最近成立的“全国委员会”的国家。
“全国委员会”正在寻求国际社会支持其反抗叙利亚总统阿萨德的运动。对阿萨德持批评态度的美国和法国等西方国家，已对委员会的成立表示欢迎，不过外交上还不比对待利比亚反对力量的方式。
叙利亚外交部长穆阿利姆在大马士革的记者会上称：“将对承认该非法委员会的国家采取严厉措施。” 多位拉美国家部长访问叙利亚，以表示对阿萨德的支持，他们与穆阿利姆一起出席了记者会。
穆阿利姆还驳斥了土耳其对阿萨德镇压民众的批评，并表示任何人都不应认为西方国家会对叙利亚实施军事行动。
“西方国家不会袭击叙利亚，因没有人会出资，”他说道，“西方国家选择以保护人权为借口，实施经济制裁，让我国人民挨饿。”
联合国称阿萨德镇压抗议活动已经导致2,900人死亡。叙利亚领导层称外国势力支持的武装组织为暴力活动负责，并称3月骚乱爆发以来安全部队已有1,100人死亡。
社会活动人士称，周日叙利亚全境，从临近土耳其的北方边界的Jabal al-Zawiyah到南部省份Deraa等地区，纷纷爆发冲突。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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