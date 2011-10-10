〔离岸人民币〕大连港拟发行10亿元人民币无担保Reg S优先债券--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导, 尽管市场波动，点心债券市场仍不断有交易向前推进，沪港上市公司大连港(601880.SS)(2880.HK)是最新有所行动的一家发行人，计划在香港发行总额10亿元人民币（1.56亿美元）无担保Reg S优先债券。
美银美林及德意志银行(DBKGn.DE)为联席全球协调人，两家公司与建银国际和瑞银UBSN.VX(UBS.N)联合担任簿记管理人及主办行。10月6日在新加坡及香港进行路演，预料将视市场状况推出，这批债券将由Asia Pacific Ports Development发行，而Asia Pacific Ports提供保证，两家公司都是大连港的全资子公司。新债券没有评级。
多位分析师表示，当前人民币走势疲弱，让点心债市场承压，因为这折损了部分预期回报。曾经参与多起点心债交易的一名银行家亦提到该市场的疲软状态。“多数点心债交易价格均低于面值，这让投资人更为挑剔，定价时的要求也更多。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。