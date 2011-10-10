〔离岸人民币〕大连港拟发行10亿元人民币无担保Reg S优先债券--IFR

路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导, 尽管市场波动，点心债券市场仍不断有交易向前推进，沪港上市公司大连港(601880.SS)(2880.HK)是最新有所行动的一家发行人，计划在香港发行总额10亿元人民币（1.56亿美元）无担保Reg S优先债券。

美银美林及德意志银行(DBKGn.DE)为联席全球协调人，两家公司与建银国际和瑞银UBSN.VX(UBS.N)联合担任簿记管理人及主办行。10月6日在新加坡及香港进行路演，预料将视市场状况推出，这批债券将由Asia Pacific Ports Development发行，而Asia Pacific Ports提供保证，两家公司都是大连港的全资子公司。新债券没有评级。

多位分析师表示，当前人民币走势疲弱，让点心债市场承压，因为这折损了部分预期回报。曾经参与多起点心债交易的一名银行家亦提到该市场的疲软状态。“多数点心债交易价格均低于面值，这让投资人更为挑剔，定价时的要求也更多。(完)

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