《中国报摘》--中国证券报10月10日

* 头版头条:

--中国国庆长假期间,欧美股市先抑後扬,全周累计普遍实现上涨.分析人士认为,节前A股市场已积聚超跌反弹动能,预计在海外市场企稳回升背景下,节後行情可期,A股有望迎来"开门红".

* 其他:

--中证报评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的可能性都很小.

--银监会发布通知要求,商业银行不得将理财产品作为存款进行宣传销售,不得违反国家利率管理政策变相高息揽储.

--光明乳业(600597.SS)拟定向增发至多1.78亿股,发行价格不低于8元人民币/股,拟募集资金总额不超过14.21亿元,用于日产2,000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目.

--总投资达280.3亿元的,境内首条最高世代液晶面板生产线--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)北京8.5代线实现量产.

--中国北车601299.SS放弃定向增发,并启动新的融资方案.拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计可配股份数量总计不超过24.90亿股,募资总额不超过71亿元.

--中国房地产指数系统发布调查数据显示,9月全国100座城市住宅平均价格为8,877元/平方米,环比下降0.03%,为2010年9月以来的首次下降.

--兖州煤业(600188.SS)全资子公司以2.6亿美元购得加拿大萨斯喀彻温省19项钾矿资源探矿权.兖州煤业表示,该项收购已获得中国和加拿大政府主管机关批准,并完成探矿权变更登记程序.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进