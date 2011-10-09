〔企业并购〕加拿大油气开采商Daylight接受中石化22亿加元收购报价

路透10月9日电---加拿大石油和天然气开采商Daylight EnergyDAY.TO周日表示,已经接受中国石油化工集团旗下的国际石油勘探开发公司约22亿加元的收购报价.

中石化集团将以每股10.08加元的价格收购Daylight Energy,比该公司股票周五收盘价4.59加元高出一倍还多,但报价较60日加权移动均价仅高出43.6%.

Daylight执行长Anthony Lambert在声明中称,收购"确认了Daylight极具吸引力的资产组合,及其出色的团队."

近几个月来,加拿大油气行业股价受到油价下跌和债务水平的双重打压,而投资者也担忧行业的成长前景.

中石化收购Daylight的交易还有待後者股东批准,交易有望在年底前完成.(完)