〔企业并购〕加拿大油气开采商Daylight接受中石化22亿加元收购报价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月9日电---加拿大石油和天然气开采商Daylight EnergyDAY.TO周日表示,已经接受中国石油化工集团旗下的国际石油勘探开发公司约22亿加元的收购报价.
中石化集团将以每股10.08加元的价格收购Daylight Energy,比该公司股票周五收盘价4.59加元高出一倍还多,但报价较60日加权移动均价仅高出43.6%.
Daylight执行长Anthony Lambert在声明中称,收购"确认了Daylight极具吸引力的资产组合,及其出色的团队."
近几个月来,加拿大油气行业股价受到油价下跌和债务水平的双重打压,而投资者也担忧行业的成长前景.
中石化收购Daylight的交易还有待後者股东批准,交易有望在年底前完成.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。