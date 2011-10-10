〔香港新股〕中国智能电气集团计划年底前在香港上市--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导, 中国智能电气集团计划年底前在香港上市。建银国际、摩根士丹利(MS.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)正经办这笔2亿美元的交易。该公司是电力电子、智能电网和节能产品生产商。
香港上市的银建国际(0171.HK)今年8月以4,000万元人民币（630万美元）买入3.76%的中国智能电气集团股份。据该公司声明，中国智能电气2011年可分配利润应不低于1.5亿元人民币。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。