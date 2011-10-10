〔香港新股〕中国智能电气集团计划年底前在香港上市--IFR

路透10月10日电---据汤森路透旗下IFR报导, 中国智能电气集团计划年底前在香港上市。建银国际、摩根士丹利(MS.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)正经办这笔2亿美元的交易。该公司是电力电子、智能电网和节能产品生产商。

香港上市的银建国际(0171.HK)今年8月以4,000万元人民币（630万美元）买入3.76%的中国智能电气集团股份。据该公司声明，中国智能电气2011年可分配利润应不低于1.5亿元人民币。(完)

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