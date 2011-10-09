《新兴市场重要经济事件预告》--10月10日-10月17日

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10月10日(一)

阿布扎比--2011年全球经济论坛峰会(至10月11日)

布达佩斯--匈牙利央行公布该国与欧元区融和的最新研究(0800)

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会特别会议.

莫斯科--俄罗斯副财长Anton Siluanov在联邦委员会就2012-2014财政政策和预估发表演讲(0300).

10月11日(二)

雅加达--印尼央行会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

塔林--爱沙尼亚央行监事会公布新央行总裁人选,新总裁将于2012年6月就职.

布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会就强化欧洲金融稳定机构(EFSF)进行投票.

布达佩斯--匈牙利政府、雇员组织和商会组成的新全国经济与社会委员会举行第一次会议,讨论2012年税务和经济政策计划.

10月12日(三)

首尔--韩国企划财政部与金融监管机构高级官员开会讨论最新的经济和市场形势(0730).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)货币政策会议.

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行的年度会议上发表演说.

萨拉热窝--国家财政委员会讨论2012-2013年度预算框架.

10月13日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议.

开罗--埃及央行货币政策会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行与国际货币基金组织(IMF)合作举办年度地区研讨会,主题为金融稳定议题.(至10月14日)

伦敦--东非会议,演讲者包括乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile及非洲开发银行主席Donald Kaberuka.

圣地牙哥--智利央行举行利率会议.

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长会议(至10月15日).

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策决定.

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟执委会会议(至10月18日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)