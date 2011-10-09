〔中国经济〕调控已至松紧适度临界点,继续收紧可能性不大--中证报

路透上海10月10日电---中国证券报周一发表社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.

社评指出,如果经济环境不发生重大变化,中国稳健货币政策基调将延续至明年.但未来如需缓解部分经济领域资金紧张状况,在必要情况下甚至不排除下调存款准备金率的可能.

为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.

社评并称,稳健货币政策基调将是中国相当长一段时间的常态化政策选择,而物价是宏观经济体系的滞後指标,经济政策从出台到产生效果同样有时滞.

"如果7月CPI同比涨幅6.5%是年内峰值,未来一段时间CPI将缓慢回落的判断基本成立,那麽,调控政策已需作出预见性微调,否则将对下一阶段经济增长产生损害."文章称.

另一官方媒体--上海证券报同日则引述社科院副院长李扬称,如果经济形势不发生大的逆转,紧缩的货币政策应当继续维持,目前提转变货币政策为时尚早.

李扬表示,紧缩是相对于之前太过宽松而言的.虽不能说所有的物价上涨都是货币惹的祸,但应该看到所有的物价上涨都是因为有货币的支持.

"控制物价上涨就要以控制货币增长为前提条件,在这个意义上,如果经济形势不发生大的逆转,目前紧缩的状况还应当持续."他称.

李扬还指出,货币政策的调整要以经济发展为转移,尽管目前经济发展出现了下滑趋势,而且明年上半年比今年下半年下滑会更加明显,但只要经济下滑不到危及就业增长的程度都可以容忍.

此前中国央行2011年第三季度例会强调,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并要继续实施好稳健的货币政策.[ID:CN1998535](完)