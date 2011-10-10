南非执政党官员访华--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡10月9日电---南非当地媒体周日报导，该国执政党非洲人国民大会(ANC)的高级官员近日访问了中国。此举可能反映该党对中国政府的支持。
南非两家报纸--《城市新闻》(City Press)和《周日独立报》(Sunday Independent)报导了这则消息。路透未能立即联系到ANC官员证实该报导。
此前，南非推迟批准达赖喇嘛的签证申请。达赖喇嘛申请访问南非旨在参加诺贝尔和平奖获得者、南非大主教图图的80岁生日。
两周前，在南非副总统卡莱马・莫特兰(Kgalema Motlanthe)访华期间，中国承诺向南非投资25亿美元。
《城市新闻》报导称，ANC秘书长谷威迪・曼塔什(Gwede Mantashe)、高级官员杜华德(Jessie Duarte)、经济发展部副部长戈东瓦纳(Enoch Godongwana)等官员访问了中国。该访问属于一个与中国共产党的交流互访项目。
《城市新闻》援引南非豪登省(Gauteng)ANC党主席保罗・玛什迪尔(Paul Mashatile)的话称，中共向ANC传授了政治经验。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。