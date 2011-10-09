《中国报摘》--金融时报10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--纪念辛亥革命100周年大会10月9日(周日)在北京隆重举行.
* 其他:
--中国银监会印发商业银行理财产品销售管理办法,明确商业银行必须在理财产品销售文件中制作专页风险揭示书,内容至少应包括产品类型、产品风险评级及适合购买的客户评级、示例说明最不利投资情形和结果、客户风险承受能力评级等.
--中国保监会近日发布保险中介服务集团公司监管办法(试行),该办法中设立市场准入门槛,将集团公司的最低注册资本规定为1亿元人民币,拥有5家及以上的子公司等.
--浙江省召开金融支持中小企业发展工作会议,会议强调银行等金融机构当前重点要在信贷规模、信贷成本等五个方面落实差异化政策.争取信贷总规模,调整存量结构,明确中小企业贷款比例和增速;禁止不合理贷款利率上浮.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。