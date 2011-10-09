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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 07:58 BJT

《中国报摘》--金融时报10月10日

* 头版头条:

--纪念辛亥革命100周年大会10月9日(周日)在北京隆重举行.

* 其他:

--中国银监会印发商业银行理财产品销售管理办法,明确商业银行必须在理财产品销售文件中制作专页风险揭示书,内容至少应包括产品类型、产品风险评级及适合购买的客户评级、示例说明最不利投资情形和结果、客户风险承受能力评级等.

--中国保监会近日发布保险中介服务集团公司监管办法(试行),该办法中设立市场准入门槛,将集团公司的最低注册资本规定为1亿元人民币,拥有5家及以上的子公司等.

--浙江省召开金融支持中小企业发展工作会议,会议强调银行等金融机构当前重点要在信贷规模、信贷成本等五个方面落实差异化政策.争取信贷总规模,调整存量结构,明确中小企业贷款比例和增速;禁止不合理贷款利率上浮.(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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