《全球重要经济事件一览表》--10月10日-10月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月10日(一)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".

芝加哥--美国众议院金融服务委员会主席巴克斯(Spencer Bachus)就抵押贷款融资行业的现状发表讲话.

10月11日(二)

东京--日本央行公布月报.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.

维也纳--政府预算委员会会议(1000).

都柏林--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,对纾困计划的执行进行检查.

纽约--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在GAIM-GMA会议上作主旨发言(1500).

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)举行公开会议(1830).

10月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录(1800).(注:自原定日期10月11日推後)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)针对外汇市场的高频交易发表讲话(0400).

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在执政的德国基督教民主党(CDU)大会上就"稳定的欧元--强劲的欧洲"发表讲话(1600).

都柏林--爱尔兰银行业联合会年会.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将发表讲话(0730).

里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行年会上发表讲话.

伦敦--欧洲央行总裁特里谢在欧洲金融市场协会发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在沃顿商学院赛缪・泽尔与罗伯特・鲁瑞房地产研究中心(Samuel Zell and Robert Lurie Real

Estate Center)就经济前景发表讲话(1730).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易小组最终审定有关重新批准多边发展银行的议案(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望,包括首次冬季燃料前景展望(1600).

美国俄亥俄州阿克伦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话(1715).

悉尼---澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在Paul Woolley Centre举办的研究资本市场失灵年会上讲话(2250).

10月13日(四)

东京--日本央行公布9月6-7日货币政策会议记录.

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0800).

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在Affecto 论坛上讲话(0615).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在Riksdag Committee on Finance及Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps)举办的公开研讨会上就"欧盟及财政危机"讲话(0810).

蒙大拿州悉尼--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对(蒙大拿州)悉尼地区商界领袖发表讲话(1830).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在"平衡全球经济"节目上发表引言,主要内容为欧洲货币政策当前状况(1545).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系(1400).

10月14日(五)

巴黎--20国集团(G20)财长级别会议(至10月15日).

吉隆坡--瑞典央行副总裁Lars Nyberg参加东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办的会议,主题为"货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战".

都柏林--经济合作暨发展组织(OECD)发表爱尔兰经济调查报告.

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰议会下属经济小组举行的听证会上讲话.

瑞典马尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm就"国际依赖性及货币政策"在瑞典南部工商业协会讲话(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak出席Stockholmsmassan Exhibition and Congress Centre组织的活动(1200).

10月15日(六)

都柏林--国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Ajai Chopra在经济政策会议上讲话(1700).

10月17日(一)

布鲁塞尔--欧洲高峰会议(至10月18日).

伦敦--朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在查塔姆社(Chatham House)就"实现可持续成长:财政整顿和金融市场监管"讲话(1330).

美国马里兰州SALISBURY--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"经济前景,2011年10月"在Salisbury-Wicomico Economic Development (SWED)年会上讲话(2330).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)