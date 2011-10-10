〔中国金融〕银行不得借理财产品高息揽储及与存款搭配销售--银监会

路透北京10月10日电---中国银监会日前下发有关管理办法要求,商业银行不得违反国家利率管理政策变相高息揽储,不得将理财产品作为存款进行宣传销售.且商业银行不得将存款单独作为理财产品销售,不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售.

中国银监会网站刊登的新闻稿称援引相关负责人表示,从保护客户合法权益角度,要求商业银行按照风险匹配原则审慎尽责开展理财产品销售,客户只能购买风险评级等于或低于其自身风险承受能力评级的理财产品.

"要求商业银行进一步加强理财业务风险管理,提高合规销售水平,防止误导销售,最终实现'将适合的产品卖给适合的客户',真正为客户创造价值和财富."相关负责人称.

银监会并要求,理财产品销售文件应当载明投资范围、投资资产种类和各投资资产种类的投资比例,并确保在理财产品存续期间按照销售文件约定比例合理浮动.市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的,应当及时向客户进行信息披露.

商业银行根据市场情况调整投资范围、投资品种或投资比例,应当按照有关规定进行信息披露後方可调整;如果客户不接受,应当允许客户按照销售文件的约定提前赎回理财产品.

此外,商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对客户进行风险承受能力持续评估.超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估;如果未进行评估,商业银行不得再次向其销售理财产品.

中国央行此前发布的二季度货币政策执行报告称,部分金融机构可能出于考核的需要大量发行理财产品,加大了市场流动性的波动,在规范操作方面也需进一步改进.[ID:nCN1896373](完)

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