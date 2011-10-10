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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:08 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--10月10日

路透北京10月10日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人

*9月28日 中国交通建设 不超过350,000 2,000,000 中银国际

国泰君安

中信证券

9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券

9月 9日 东吴证券 不超过 50,000 ~ 中信证券

8月31日 玉龙钢管 7,950 92,080 平安证券

8月29日 陜煤股份 不超过 200,000 1,725,100 中金公司

中银国际

8月12日 恒立股份 10,500 102,480 平安证券

7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券

注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.

2. *代表新增内容.(完)

欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进

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