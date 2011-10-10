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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:30 BJT

〔中国个股〕光明乳业拟定向增发募资至多14.21亿元,用于技术改造项目

路透上海10月10日电---中国乳制品商--光明乳业股份有限公司(600597.SS)周一公告,公司拟定向增发至多1.78亿股,拟募集资金总额不超过14.21亿元人民币,用于乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目.

公告显示,发行价格不低于8元人民币/股.发行方案已经董事会审议通过,尚需上海市国资委批复,股东大会审议批准,报中国证监会核准.发行後光明集团持股比例合计为55.58%,发行不会导致公司控制权变更.

本次募集资金将投资日产2,000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目,项目将建设一个涵盖乳业技术创新、生产工艺自动化控制程度高、质量检测手段先进、节能环保、加工配运紧密结合的综合性乳业示范中央工厂.

光明乳业国庆节前收报8.18元,过去一个月下跌14.79%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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