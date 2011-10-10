〔中国个股〕光明乳业拟定向增发募资至多14.21亿元,用于技术改造项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---中国乳制品商--光明乳业股份有限公司(600597.SS)周一公告,公司拟定向增发至多1.78亿股,拟募集资金总额不超过14.21亿元人民币,用于乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目.
公告显示,发行价格不低于8元人民币/股.发行方案已经董事会审议通过,尚需上海市国资委批复,股东大会审议批准,报中国证监会核准.发行後光明集团持股比例合计为55.58%,发行不会导致公司控制权变更.
本次募集资金将投资日产2,000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目,项目将建设一个涵盖乳业技术创新、生产工艺自动化控制程度高、质量检测手段先进、节能环保、加工配运紧密结合的综合性乳业示范中央工厂.
光明乳业国庆节前收报8.18元,过去一个月下跌14.79%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。