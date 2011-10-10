〔欧洲金融〕欧盟执委会主席称,希腊违约将导致欧元区危机扩散--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林10月9日电---德国画报援引欧盟(EU)执委会主席巴罗索讲话称,希腊违约将造成难以预料的後果,并导致欧元区危机扩散.
围绕向希腊提供救援金的谈判仍在持续.希腊资金最早会在11月中旬用竭,届时或致欧元区危机进一步恶化,目前的危机已令全球金融市场紧张不安.
"如果我们放弃希腊,危机很有可能扩散至其它国家,"巴罗索在接受德国画报采访时表示.该采访将于周一刊登.
德国总理梅克尔上周亦警告称,欧元区成员国重组债务导致的危机蔓延风险巨大,只有在实现基本预算盈馀後,重组债务才有意义.
巴罗索还指出,欧元区在成员国破产方面没有经验.
"我们对这个领域还很陌生.我们目前讨论的方案从未经过实际检验,"他说.
但欧盟相信,"对所有参与方而言,希腊破产的代价并不比目前的救援计划低,"他说.
欧盟财长们正考虑让银行业在希腊债务上面承担更多损失.
鉴于对希腊的改革意愿存疑,尚不确定希腊是否能够得到下一笔援金.希腊上周因其撙节措施爆发游行和骚乱.
"必需加快改革,否则希腊将失去信誉,"巴罗索表示.
他还表示由于引入强劲的欧元且利率处于低水平,令某些国家养成"过度消费"的劣习,欧洲需要对此进行改正.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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