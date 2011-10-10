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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:17 BJT

〔韩国股市〕开高,受美国就业数据强劲和欧债危机乐观消息鼓舞

路透首尔10月10日电---韩国股市周一开盘走高,因新公布的美国就业数据令人鼓舞,且投资者对欧洲正在化解欧债危机更有信心.

科技股和指数权重股领涨,三星电子(005930.KS)扬升近2%.

截至0002GMT时,韩国综合股价指数.KS11涨0.6%至1,770.41点.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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