〔中国个股〕中国北车弃定向增发转配股,募资金额上限降至71亿元

路透上海10月10日电---中国北车股份有限公司601299.SS周一公告称,因资本市场环境变化,放弃此前定向增发方案,改为向全体股东配股,募资金额上限则由原来方案的逾百亿元人民币,降至不超过71亿元.

刊登在上海证券交易所的公告显示,中国北车本次配股拟以6月30日的总股本为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计可配股份数量总计不超过24.9亿股,募集资金总额不超过71亿元.

关于配股价格,北车表示,在不低于发行前公司最近一期经审计每股净资产值原则下,采用市价折扣法确定配股价格.

7月下旬中国北车曾调整过一次定向增发方案,具体为拟发行不超过16.8亿股,发行价格不低于6.10元/股,募集资金总额为不超过102.38亿元.[ID:nCN1852693]

中国北车本次配股募资用途与此前定向增发方案基本一致,但部分项目金额有所缩减.所募资金将主要用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、及增资融资租赁公司等.

另外,本次配股尚需在获得国务院国资委批准後,提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准後方可实施.

中国北车9月30日收报4.52元,近三个月来累计下跌32.53%.(完)

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