〔芝加哥期市〕美国谷物期货开盘走高,受欧债危机新方案承诺所提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月10日电---美国谷物期货周一亚洲盘初走高,受市场谨慎乐观情绪鼓舞,此前德国和法国在周日承诺推出解决欧元区债务危机新的全面方案.[ID:nCN2009693]
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约WZ1上涨0.9%,报每蒲式耳6.12-1/4美元,该合约周五收跌8-1/2美分,为连续第六周下挫.
12月玉米合约CZ1涨0.38%至每蒲式耳6.02-1/2美元,该合约上周收高1.7%,终止五周跌势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。