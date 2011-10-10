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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:34 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货开盘走高,受欧债危机新方案承诺所提振

路透悉尼10月10日电---美国谷物期货周一亚洲盘初走高,受市场谨慎乐观情绪鼓舞,此前德国和法国在周日承诺推出解决欧元区债务危机新的全面方案.[ID:nCN2009693]

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约WZ1上涨0.9%,报每蒲式耳6.12-1/4美元,该合约周五收跌8-1/2美分,为连续第六周下挫.

12月玉米合约CZ1涨0.38%至每蒲式耳6.02-1/2美元,该合约上周收高1.7%,终止五周跌势.

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