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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:33 BJT

〔国际油市〕原油期货上涨,此前德法承诺推出债务危机新应对方案

路透首尔10月10日电---美国原油期货周一亚洲早盘小幅上涨,此前德法领导人承诺将在月底前推出解决欧元区债务危机的新的全面方案.

0010GMT,美国原油11月合约CLc1上涨0.52美元至每桶83.50美元,上个交易日收高0.39美元.

布兰特原油11月合约LCOc1上涨0.34美元至每桶106.22美元.

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