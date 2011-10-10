〔国际油市〕原油期货上涨,此前德法承诺推出债务危机新应对方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月10日电---美国原油期货周一亚洲早盘小幅上涨,此前德法领导人承诺将在月底前推出解决欧元区债务危机的新的全面方案.
0010GMT,美国原油11月合约CLc1上涨0.52美元至每桶83.50美元,上个交易日收高0.39美元.
布兰特原油11月合约LCOc1上涨0.34美元至每桶106.22美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。