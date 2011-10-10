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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:37 BJT

〔全球金市〕亚洲市场现货金升0.5%,欧债危机进展成为关注焦点

路透新加坡10月10日电---现货金周一在亚洲市场上涨约0.5%,扭转上日因意大利和西班牙评级遭调降引发的跌势,而投资者继续观望欧债危机的进展.

截至0011GMT,现货金XAU=上升近0.5%至每盎司1,645.49美元,上周录得0.9%的涨幅.

美国期金GCcv1升0.7%,至1,647.70美元.

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