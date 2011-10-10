《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--针对近期交易所债券市场连续下跌的情况,中国上海证券交易所日前通知,要求各会员公司完善债券交易风险控制措施,加强投资者教育和保护工作,对客户回购融资业务风险及其承受能力进行评估和跟踪,确保市场安全运行.
--据悉,今年上海国资资产证券化额超过300亿元人民币,证券化率较年初提高4个百分点达34.5%,年初设定证券化率35%的目标基本完成.
--中国社科院副院长李扬表示,如果经济形势不发生大的逆转,紧缩的货币政策应当继续维持,目前提转变货币政策为时尚早.
--驰宏锌锗(600497.SS)拟向全体股东按每10股配售3股,募集最多50亿元资金.其中21.57亿元将用于收购控股股东持有的荣达矿业51%股权,馀款项用于偿还银行贷款.
**人民日报**
--今年来小微企业融资难的问题进一步凸显;与此同时,民间借贷在部分地区蔓延.有专家指出,若不及时化解企业的经营困境,将可能影响国民经济的健康发展和活力.
--江苏众汇集团董事长徐东生称,要缓解中小企业融资难的问题,首先要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策,提高对小企业不良贷款比率的容忍度;其次,明确将小微企业作为重点支持对象,支持专为小微企业提供服务的金融机构.
**第一财经日报**
--温州申请600亿金融稳定再贷款的传闻,暂未有官方予以证实.央行温州中心支行相关官员对记者表示,不是金融稳定再贷款,更多可能是结构调整,比如地区之间的调剂,额外新增的跳量.据了解,增加的规模额度可能在几十亿到一两百亿之间.温州一政府部门相关官员透露,具体帮扶政策可能于近日出台.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。