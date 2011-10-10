《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日(I)

**上海证券报**

--针对近期交易所债券市场连续下跌的情况,中国上海证券交易所日前通知,要求各会员公司完善债券交易风险控制措施,加强投资者教育和保护工作,对客户回购融资业务风险及其承受能力进行评估和跟踪,确保市场安全运行.

--据悉,今年上海国资资产证券化额超过300亿元人民币,证券化率较年初提高4个百分点达34.5%,年初设定证券化率35%的目标基本完成.

--中国社科院副院长李扬表示,如果经济形势不发生大的逆转,紧缩的货币政策应当继续维持,目前提转变货币政策为时尚早.

--驰宏锌锗(600497.SS)拟向全体股东按每10股配售3股,募集最多50亿元资金.其中21.57亿元将用于收购控股股东持有的荣达矿业51%股权,馀款项用于偿还银行贷款.

**人民日报**

--今年来小微企业融资难的问题进一步凸显;与此同时,民间借贷在部分地区蔓延.有专家指出,若不及时化解企业的经营困境,将可能影响国民经济的健康发展和活力.

--江苏众汇集团董事长徐东生称,要缓解中小企业融资难的问题,首先要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策,提高对小企业不良贷款比率的容忍度;其次,明确将小微企业作为重点支持对象,支持专为小微企业提供服务的金融机构.

**第一财经日报**

--温州申请600亿金融稳定再贷款的传闻,暂未有官方予以证实.央行温州中心支行相关官员对记者表示,不是金融稳定再贷款,更多可能是结构调整,比如地区之间的调剂,额外新增的跳量.据了解,增加的规模额度可能在几十亿到一两百亿之间.温州一政府部门相关官员透露,具体帮扶政策可能于近日出台.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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