〔韩国汇市〕韩元在喜忧参半的消息推动下小涨,公债期货下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月10日电---韩国韩元周一盘初温和上涨,因德法宣布解决该地区危机的新举措後,有关欧元区违约的忧虑得到缓解,支撑韩元走势;但受西班牙和意大利评级遭调降的影响,乐观情绪受限.
0010GMT时,韩元KRW=KFTC兑美元报1,175.7;周五收盘价为1,178.5,为连续第五周下跌.
三年期公债12月期货KTBc1下跌0.06点,报104.23.
韩国央行周一预定将标售2万亿(兆)韩元的货币稳定债券(MSB).
0010GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,175.7 1,178.5
日圆/韩元JPYKRW=R 15.3013/098 15.3777/928
韩国公债期货KTBc1* 104.23 104.29
韩国综合股价指数.KS11 1,767.50 1,759.77
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。