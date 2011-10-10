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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:45 BJT

〔韩国汇市〕韩元在喜忧参半的消息推动下小涨,公债期货下跌

路透首尔10月10日电---韩国韩元周一盘初温和上涨,因德法宣布解决该地区危机的新举措後,有关欧元区违约的忧虑得到缓解,支撑韩元走势;但受西班牙和意大利评级遭调降的影响,乐观情绪受限.

0010GMT时,韩元KRW=KFTC兑美元报1,175.7;周五收盘价为1,178.5,为连续第五周下跌.

三年期公债12月期货KTBc1下跌0.06点,报104.23.

韩国央行周一预定将标售2万亿(兆)韩元的货币稳定债券(MSB).

0010GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,175.7 1,178.5

日圆/韩元JPYKRW=R 15.3013/098 15.3777/928

韩国公债期货KTBc1* 104.23 104.29

韩国综合股价指数.KS11 1,767.50 1,759.77

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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