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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 09:30 BJT

《综述》经济成长令人忧虑,但中国需求料挽救基本金属市场--LME Week

* 铜需求有所回落,但仍属强劲

* 基本面因素并未反映在金属价格中

路透伦敦10月7日电---尽管目前由于投资者忧虑全球经济下滑和欧洲债务危机,纷纷退出市场,导致基本金属价格下跌,但受益于供应紧张和中国强劲需求,基本金属需求只是略有回落.

这是金属业的年度大会--LME Week上传达出的讯息.该会议是全球金属行业的年度盛会,吸引数以千计的专业人士出席.

"铜需求有所下降,但程度并不足以让铜价出现目前的跌势,"全球最大的上市铜矿商Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)执行长Richard Adkerson本周说道.

金属价格已经下滑,尤其是铜.该金属较2月触及的纪录高位10,190美元已下挫28%.

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