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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 10:51 BJT

〔中国股市〕9月30日融资买入较前日减逾一成,中国平安交易活跃

路透北京10月10日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,9月30日(周五)融

资买入额为81,470万元人民币,较上交易日减少11.5%.标的证券中国平安(601318.SS)融

资买入额达6,830万元,居沪市首位.

中国金融市场从10月1日至9日休市,因国庆假期.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,067,826 49,277 10,362

深圳证券交易所 1,270,805 32,193 10,123 (完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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