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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 09:09 BJT

〔澳洲经济〕9月总体招聘广告经季节调整後连续第三个月下降--ANZ

路透悉尼10月10日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布调查结果显示,澳洲9月报纸及网络招聘广告数量连续第三个月下降,预示就业状况将进一步趋疲,并提升了央行降息的可能性.

ANZ调查显示,9月经季节调整整体招聘广告较前月下降2.1%,不过仍较上年同期增加3.1%.8月招聘广告下降0.7%.

9月主要城市报纸招聘广告数量较8月持平,同比减少12.8%,说明招聘广告网络化的趋势.

网络招聘广告数量较前月下降2.2%,但较上年同期增加4.0%至174,296条.

今年招聘广告整体增长明显放慢,令实际招聘数量从2010年多数时间呈现的高速增长逐步降温.

澳洲官方9月就业报告定于周四发布,预计将显示失业率持平在5.3%.分析师普遍预期就业人数在8月意外减少9,700人後,9月料温和增加1万人.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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