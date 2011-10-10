〔澳洲经济〕9月总体招聘广告经季节调整後连续第三个月下降--ANZ

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月10日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布调查结果显示,澳洲9月报纸及网络招聘广告数量连续第三个月下降,预示就业状况将进一步趋疲,并提升了央行降息的可能性.
ANZ调查显示,9月经季节调整整体招聘广告较前月下降2.1%,不过仍较上年同期增加3.1%.8月招聘广告下降0.7%.
9月主要城市报纸招聘广告数量较8月持平,同比减少12.8%,说明招聘广告网络化的趋势.
网络招聘广告数量较前月下降2.2%,但较上年同期增加4.0%至174,296条.
今年招聘广告整体增长明显放慢,令实际招聘数量从2010年多数时间呈现的高速增长逐步降温.
澳洲官方9月就业报告定于周四发布,预计将显示失业率持平在5.3%.分析师普遍预期就业人数在8月意外减少9,700人後,9月料温和增加1万人.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。