〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,政策面平静且资金情况持续向好

路透上海10月10日电---中国银行间债市周一现券收益率小幅下行.机构对紧缩政策的预期逐步降低,加之国庆长假後,资金面向好.利率产品收益率昨日下跌尤甚,与之相比,早盘降幅明显收窄.

华北一银行交易员表示,投资者预计年内政策再度紧缩的可能性已经不大,令债市买气涌起,拉低收益率水平.不过,目前多是交易盘买债,是否能形成趋势性行情尚难判断.

"即使(政策)不放松,平稳对现在的债市来说也是好消息,"她指出.

中国证券报社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.[ID:nCN2009955]

剩馀期限近三年的国债110013券最新报价收益率tCN110013=CFXM为3.61%/3.57%,上日尾盘为3.67%/3.63%.

国庆长假後,银行间债市自10月8日起恢复交易,其他主要金融市场则于今日复市.(完)