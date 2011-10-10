〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,政策面平静且资金情况持续向好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---中国银行间债市周一现券收益率小幅下行.机构对紧缩政策的预期逐步降低,加之国庆长假後,资金面向好.利率产品收益率昨日下跌尤甚,与之相比,早盘降幅明显收窄.
华北一银行交易员表示,投资者预计年内政策再度紧缩的可能性已经不大,令债市买气涌起,拉低收益率水平.不过,目前多是交易盘买债,是否能形成趋势性行情尚难判断.
"即使(政策)不放松,平稳对现在的债市来说也是好消息,"她指出.
中国证券报社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.[ID:nCN2009955]
剩馀期限近三年的国债110013券最新报价收益率tCN110013=CFXM为3.61%/3.57%,上日尾盘为3.67%/3.63%.
国庆长假後,银行间债市自10月8日起恢复交易,其他主要金融市场则于今日复市.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。