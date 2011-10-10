《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国安徽能源集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),主承销国开行
深圳机场(000089.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),主承销浦发银行
广州港集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),主承销工商银行和中国银行
厦门国贸(600755.SS)8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),主承销农业银行
中国建材(3323.HK)30亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),主承销交行和光大银行
阳泉煤业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),主承销招商银行和华夏银行
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二、新债上市:
无
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三、缴款:
沈阳水务集团5亿元一年期短融041160004,票面利率8.10%
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四、还本付息:
国家开发银行150亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070220付息,基本利差0.27%
中石油集团80亿元九个月期超短期融资券011101001到期兑付,票面利率3.75%
中石油集团80亿元九个月期超短期融资券011101002到期兑付,票面利率3.75%
中石油集团70亿元九个月期超短期融资券011101003到期兑付,票面利率3.75%
中石油集团70亿元九个月期超短期融资券011101004到期兑付,票面利率3.75%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,
总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款
准备金率的概率都很小.[ID:nCN2009955]
--中国银监会日前下发有关管理办法要求,商业银行不得违反国家利率管理政策变相高息
揽储,不得将理财产品作为存款进行宣传销售.且商业银行不得将存款单独作为理财产品销售,
不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售.[ID:nCN2010009]
中国海关10/13公布9月进出口贸易数据
国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)
9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)
10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 钟华/冉莹; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。