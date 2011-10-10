〔中国个股〕驰宏锌锗拟配股募资不超过50亿元,收购荣达矿业51%股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月10日电---中国云南驰宏锌锗股份有限公司(600497.SS)周一公告称,拟配股募集资金,收购控股股东云南冶金集团持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司51%的股权.
公告并称,本次配股拟募集资金不超过人民币50亿元,上述收购约需21.57亿元人民币,偿还银行贷款28亿元.
公告指出,本次配股以公司向全体股东按每10股不超过3股的比例配售,共计配售数量不超过3.93亿股.配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整.
公司并指出,本次交易除须经股东大会批准外,还须报云南省国资委备案、批准;同时,本次配股需经中国证监会核准後方可实施.
公司决定于10月25日采取现场投票、网络投票相结合的方式,召开临时股东大会审议本次配股相关事宜.
公司认为,若本次收购完成,公司的行业地位将有所提高,还将实现在内蒙古自治区这个国内重要的铅锌矿产资源地区的战略布局,并以此为契机进一步整合内蒙古自治区和东北大兴安岭地区的其他铅锌矿产资源.
驰宏锌锗9月30日收报18.11元,一个月来累计下跌11%.(完)
参看投资公告详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 钟华; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。