〔银行观点〕市场对中国民间借贷市场崩盘的反应有些过度--星展银行

路透北京10月10日电---近期中国民间借贷开始崩盘的消息,拖累离岸人民币市场和股市遭抛售.星展银行(DBS)发布最新研究报告认为,市场的反应有些过度.

报告称,中国民间借贷的规模比正规的银行体系小很多;银行系统以外的非正规借贷可能仅限在一些城市,比如民间借贷在温州的规模很大,但在北京、上海和重庆等的规模相信较小;同时,潜在危机影响范围仅限中国国内.

报告援引中国银监会预计,民间借贷市场的规模可能在3万亿元人民币左右,而相比之下,中国的银行体系的规模超过52.4万亿元.

新华社此前报导称,在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃.上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨,由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.[ID:nCN1998385]

对于未来中国政策该何去何从,星展银行高级经济师梁兆基指出,"在目前动荡的环境底下,中国必须谨慎地对待经济前景,采取的政策必须反映事实,而并非根据市场情绪或谣言."

他认为,在全球经济可能陷入衰退,而民间借贷开始崩盘的背景下,中国持续维持紧缩货币政策的原因在于抗通胀的战役还在持续中.

星展预计,今年中国通胀率料将增长5.5%,较预期的4%高出40%.

报告指出,中国各地房地产价格走势对于货币紧缩的反应不一.虽然上海和北京的成交量已下降,但中央商业区的房价依然居高不下,而三四线城市的房价反而在第三季走高.另外,地方政府融资平台可能存在潜在不良贷款问题亦未解决.

报告并称,房地产市场泡沫幻灭并不会导致中国宏观经济崩溃.(完)