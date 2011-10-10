〔路透调查〕加拿大交易商推迟央行下次升息时间预期至明年9月(更新版)

(新增细节)

* 目前的预估中值认为2012年9月将会升息

* 五家交易商推後下一次货币紧缩来临的预估时间

路透多伦多10月7日电---加拿大初级交易商现在预期,该国央行将在2012年9月升息,暗示经济前景更趋黯淡,因全球经济成长乏力的忧虑挥之不散.

路透周五公布的调查中,分析师预估中值显示央行料在9月升息;而此前9月7日的调查结果是,预期在7月收紧货币政策.

对加拿大央行政策利率2012年底时的预估水准亦被调降,预估中值从一个月前的1.75%下调至1.5%.

初级交易商是在加拿大央行实施货币政策时与之直接进行交易的机构.

没有一家交易商认为央行会降息,尽管隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)的走势中反映了这一可能性.

相反,有七家交易商预计明年某个时候会升息.另外四家则认为央行会参照美联储的做法,维持利率不变直至2013年.

"经济面临来自全球的强劲阻力,短期内加拿大央行的当务之急将是支撑经济.我认为支持的手段将会是维持利率在纪录低点,"BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri说.

虽然近期部分加拿大经济数据看起来颇有希望,但11家受访交易商中有五家还是将升息的时间预期推後,因认为全球市场仍将面临风险.近期市场波动将加元汇率打至13个月低点,加股也跌至熊市区域.

由于全球不确定性加剧,对于通胀压力的担心现在退居次要,央行短期内的当务之急是振兴经济.

"目前通胀数据并不是主要关心的问题.他们关注的是2012年经济加速或减速的程度.而这很大程度上取决于美国和欧洲的政治决策,这会对加拿大经济成长会产生影响."CIBC World Markets资深经济分析师Avery Shenfeld说.(完)