〔标题新闻〕Lloyds TSB国际财富调查显示更多富人考虑离开英国,犯罪和反社会活动是主因

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院

路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。