版本:
中国
中国市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 09:35 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘小幅上涨,上周外围市场波动剧烈

路透北京10月10日电---中国股市沪综指周一开盘小幅上涨,尽管上周外围市场经历剧烈波动,但全周累计则多为上涨.另外官媒报导称,随着国内货币政策紧缩基调已有所放缓,预计未来将进入观察期.

沪综指.SSEC开盘报2,363.078点,涨3.860点,或0.16%;国庆长假前最後一个交易日,该股指曾收创近两年半来低位.此前,中国市场因假期从10月1日至9日休市.

中证报周一发表社评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的可能性都很小.

美国股市上周五小幅收跌,但全周则累计收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动股市本周涨势.[.NCN]欧洲股市上周五上扬并触及五周收盘高位.[.EUCN]同时,恒生指数.HSI上周经历大起大落,周初跌至两年半低位後强劲反弹,累计涨幅0.7%为五周来首见.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

更多 中国市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐