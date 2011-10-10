〔中国股市〕沪综指开盘小幅上涨,上周外围市场波动剧烈

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月10日电---中国股市沪综指周一开盘小幅上涨,尽管上周外围市场经历剧烈波动,但全周累计则多为上涨.另外官媒报导称,随着国内货币政策紧缩基调已有所放缓,预计未来将进入观察期.
沪综指.SSEC开盘报2,363.078点,涨3.860点,或0.16%;国庆长假前最後一个交易日,该股指曾收创近两年半来低位.此前,中国市场因假期从10月1日至9日休市.
中证报周一发表社评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的可能性都很小.
美国股市上周五小幅收跌,但全周则累计收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动股市本周涨势.[.NCN]欧洲股市上周五上扬并触及五周收盘高位.[.EUCN]同时,恒生指数.HSI上周经历大起大落,周初跌至两年半低位後强劲反弹,累计涨幅0.7%为五周来首见.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。