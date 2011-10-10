《外汇动态》欧元突破短期阻力位後延续涨势

0114GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.3445美元,突破1.3423附近的小时阻力位後延续涨势.在德法领导人承诺月底前推出解决欧元区债务危机的新方案後,欧元走高.

一位在美国的交易商说,市场头寸调整加上梅克尔和萨科齐的承诺,正在提振欧元.

一大型日系银行驻新加坡的交易员称,就救援法国-比利时银行业者Dexia达成协议的消息是另一利好因素.

这些消息似乎将普遍助益风险资产,美国标准普尔指数期货SPc1上涨1.2%,澳元兑美元AUD=D4涨0.7%至0.9834美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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