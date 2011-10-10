〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走升,跟随欧元和股市上扬走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月10日电---澳元和新西兰元周一跟随欧元升势上涨,因此前德国和法国承诺推出新计划对欧元区银行业资本重组,但市场对此态度谨慎,因此前多次失望.
澳元兑美元AUD=D4升至0.9840美元,纽约尾盘报0.9759.周五一度触及0.9879的12日高位,但随後因意大利和西班牙评级遭调降而下滑.最新报价为0.9833.
澳元近期支撑位在0.9723和0.9630附近,阻力位为0.9879.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。