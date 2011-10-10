〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走升,跟随欧元和股市上扬走势

路透悉尼/惠灵顿10月10日电---澳元和新西兰元周一跟随欧元升势上涨,因此前德国和法国承诺推出新计划对欧元区银行业资本重组,但市场对此态度谨慎,因此前多次失望.

澳元兑美元AUD=D4升至0.9840美元,纽约尾盘报0.9759.周五一度触及0.9879的12日高位,但随後因意大利和西班牙评级遭调降而下滑.最新报价为0.9833.