《全球金融分析》卡塔尔不大可能成为拯救欧洲银行业的白衣骑士

* 卡塔尔在2008年第一轮资本重整时投资动作缓慢

* 投资巴克莱获利,今年注资希腊银行业

* 但大规模曝险将是另外一回事

* 投资西方银行或许不是战略重点

* 市场亦对中国寄予过高期望

记者 Regan Doherty; 编译 艾茂林/李春喜/李婷仪

路透多哈10月9日电---对于卡尔塔和其他富裕海湾国家注资欧洲受困银行业的期望可能会落空,因海湾投资者或认为这些银行大多风险过高,且不符合其投资策略.

过去几个月欧洲银行业每况愈下,金融市场上有关海湾国家可能向其投资的传言和媒体报导甚嚣尘上.在这些国家当中,手握充裕现金、积极活跃在国际收购交易场上的卡塔尔呼声最高.

今年6月,西班牙国际银行(SAN.MC)否认了关于塔卡尔洽谈入股的报导,上个月法国巴黎银行(BNPP.PA)亦否认了类似报导.最新的收购传闻集中在Dexia(DEXI.BR)金融集团的资产;法国和比利时总理周日举行会议,讨论该集团的拆分事宜.

分析师和银行人士认为,卡塔尔可能会对欧洲金融公司投入规模相对较小的资金,也许是数亿欧元.上周有欧洲媒体报导称,有国际财团在讨论收购价值约9亿欧元的Dexia卢森堡分支,卡塔尔便是该财团成员.