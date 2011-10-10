《欧洲金融分析》尽管被迫施援银行,但法国料将维持AAA债信评级

路透巴黎10月7日电---分析师表示,即使法国承担Dexia的数十亿欧元债务并向其它银行挹注资金,其也应该能继续守住珍贵的AAA债信评级,关键是要在采取行动前规定好条件.

分析师表示,有限债务担保及对银行股份一次性投资不会构成主权债的风险.有限债务担保将被计入表外项目,而股份投资能随时间增值.

但仅在法国政府煞费苦心地为保住AAA评级投入了120亿欧元后数周,就对Dexia进行救援,加上或需向其它银行注资,将令法国更加捉襟见肘.

"对Dexia的救援无论是仅限于信贷担保,还是演变成直接注资,对法国债信评级都不会有影响,"资深咨询师、前政府顾问Jacques Delpla表示.

他表示,今後通过低价股权对其它受困法国银行进行资本重组,可能在一段时间过後给国家带来收益,此法应被视作有利于评等.

"评级机构会对一个国家债务的可续性进行评估.这是能带来高额收益的一次性投资,因此即使法国花大价钱对整个银行系统进行资本重组,也不应对其评等造成影响."

Dexia股价暴跌,令法国和比利时被迫采取行动.两国承诺为其债务进行担保,可能还不得不注资.比利时则希望平分这笔花销.

但要到银行董事会周末会议结束後,才能知晓担保细节及银行是否会被分割.法国最终可能要为数百亿欧元债务担保.

截止6月底,Dexia资产超过5,000亿欧元,银行市值仅为69亿欧元.一旦银行因希腊、意大利、葡萄牙和西班牙主权债务的风险敞口蒙受巨额亏损,这69亿欧元很快就会蒸发殆尽.

Dexia主要问题在于,依赖货币市场短期融资来支持数百亿欧元资产,其中大部分是长期债券,限期长达数十年.

**时间紧迫**

随着救援计划逐渐成型,法国也逐渐倾向于剥离Dexia在法国境内的业务,将其整合进国有银行Caisse des Depots和Banque Postale,後者为法国邮政局旗下银行.

一家"坏账银行"将持有Dexia欲出售的950亿欧元债券,其中包括欧元区二线国家主权债、70亿欧元的美国抵押贷款相关债券、授出的信贷额度以及Dexia在意大利和西班牙的公共贷款部门.