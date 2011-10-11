《中国数据观测》三季度GDP增速料续降,9月CPI涨幅继续小幅回落

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 公布内容: 9月CPI和PPI、三季度GDP等其他经济数据
* 公布时间: 10月14日、10月18日
--调查结果: (%)
中值 区间 前值 去年同期 预测数
三季度国内生产总值(GDP) 9.2 9.0-9.4 9.5 9.6 21
9月数据:
居民消费价格指数(CPI) 6.1 5.9-6.5 6.2 3.6 21
CPI环比 0.5 0.2-0.9 0.3 0.6 10
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.8 6.5-7.1 7.3 4.3 20
社会消费品零售总额 17.0 16.0-17.8 17.0 18.8 21
工业增加值 13.3 12.9-14.0 13.5 13.3 21
固定资产投资(不含农户)(1-9月) 24.8 22.3-25.1 25.0 24.5 21
--数据要点:
路透综合21家机构预测中值结果显示,中国三季度经济增速将继续下滑,显示紧缩货币政策
下,实体经济增长继续从过快向正常回归.三季度国内生产总值(GDP)预计将同比增长9.2%,较
二季度的9.5%回落,但仍远高于年初制定的全年8%经济增速目标.
预测中值并显示,9月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.1%,创四个月来低位;工业生产
者出厂价格(PPI)同比涨幅则料录得6.8%,亦较上月回落.数据显示随着年内抗通胀政策不断加
码,物价已是强弩之末.
接受调查的分析人士认为,尽管受国庆假期影响,蔬菜与肉类成为推动当月食品价格上涨的
主要因素,但总体而言,食品价格涨势已有所缓和,这符合市场预期通胀在三季度出现拐点,预
计未来数月CPI仍将继续保持下降趋势.
新华社此前发表述评称,四季度CPI同比涨幅将继续小幅下行,稳物价的政策调控效果初步显
现.[ID:nCN1991373]中证报周一发表社评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,
四季度货币政策可能进入观察期.
调查并显示,工业增加值和固定资产投资同比增速将温和下降,而社会消费品零售总额增速
料与上月持平.分析人士认为,上述数据增长略微减速主要是由于全球经济环境疲软及中国的
紧缩政策.
不过,总体看,未来中国GDP增长的动力依旧是内需强劲,包括固定资产投资和零售销售.而鉴
于目前的CPI水平,货币政策或有微调空间,但整体基调不会出现大动,放松仍尚远.
中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续两月小幅回升,显示经济回稳态
势进一步增强.[ID:nCN1998015]但同期,汇丰PMI则续居荣枯分水岭50线下,显示制造业增速仍
在轻微放缓,但发展态势趋稳.[ID:nCN1994581]
--市场影响:
若9月数据显示通胀未能如市场预期般继续回落,价格上涨压力依然较大,那麽市场对货币政
策紧缩基调将持续放缓的预期或将落空,从而令本已疲弱的国内股市及饱受资金面冲击的债市
雪上加霜.
中国股市沪综指.SSEC9月连续第三个月收跌,跌幅达8%;银行间债市方面,尽管9月最後一周
收益率总体下跌,但9月通胀数据及资金面则将成为国庆节後债市关注的焦点.
同时,若三季度GDP及月度工业、投资、消费数据明显低于预期,则会加剧市场对经济"硬着
陆"的悲观预期,从而直接冲击市场信心.
与之相反,若各项数据好于预期,则会进一步巩固市场对于实体经济趋稳和控制通胀见效的
信心,并为未来政策调整提供更多空间,为投资者带来信心.
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
以下为本次路透调查的结果:
机构 三季度GDP CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资
零售总额
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农业银行 9.3 ~ ~ ~ ~ ~ ~
澳新银行 ~ 6.3 ~ 6.8 17.2 13.8 24.8
中银国际 9.2 6.0 0.4 6.7 16.8 13.1 23.8
交银国际 9.3 6.0 0.4 6.8 17.0 13.2 24.8
美银-美林 9.3 6.1 ~ 6.9 16.8 13.0 22.3
渤海证券 9.1 6.2 0.5 6.7 17.1 13.4 24.8
建银国际 9.2 6.0 ~ ~ 16.8 13.3 24.6
建设银行 9.3 5.9 0.2 7.0 17.2 13.3 24.8
中金公司 9.1 6.3 0.7 6.8 16.9 13.2 24.7
大和资本市场 9.0 6.2 ~ 7.1 16.8 13.0 24.6
国信证券 9.1 6.0 0.2 6.5 16.0 13.3 23.0
华宝信托 9.2 6.0 0.5 6.8 17.1 13.2 24.7
IFR Markets 9.2 6.0 ~ 7.1 17.3 13.9 24.8
ING 9.3 6.0 ~ 7.0 17.1 14.0 25.0
民生证券 9.2 6.2 ~ 6.9 16.7 12.9 24.7
瑞穗证券 9.0 6.0 0.4 7.1 17.2 13.5 24.8
领先国际金融资讯9.2 6.2 0.5 6.8 16.8 13.0 24.8
上海证券 9.0 6.5 0.9 6.6 17.8 13.6 25.1
申银万国 9.3 6.2 ~ 6.6 16.9 13.2 24.8
法兴银行 9.1 6.1 ~ 6.7 16.8 13.2 24.5
西南证券 9.4 5.9 ~ 7.1 17.0 13.4 24.8
瑞银 9.0 6.3 ~ 6.5 17.0 13.4 24.8
注: ~ 表示数据不可得.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。