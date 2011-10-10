〔全球金市〕上海黄金和白银远期合约开盘上涨,此前因国庆假期休市一周

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月10日电---上海黄金交易所黄金远期合约XAUTD=SGEX周一上涨逾1%至每克342.16元人民币(每盎司1,670.5美元),此前市场因国庆假期休市一周.
上海白银远期合约XAGTD=SGEX开盘上扬逾2%至每公斤6,820元人民币(每盎司33.3美元),到0136GMT时,削减部分涨幅至6,780元人民币.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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