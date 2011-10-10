版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 09:59 BJT

〔全球金市〕上海黄金和白银远期合约开盘上涨,此前因国庆假期休市一周

路透新加坡10月10日电---上海黄金交易所黄金远期合约XAUTD=SGEX周一上涨逾1%至每克342.16元人民币(每盎司1,670.5美元),此前市场因国庆假期休市一周.

上海白银远期合约XAGTD=SGEX开盘上扬逾2%至每公斤6,820元人民币(每盎司33.3美元),到0136GMT时,削减部分涨幅至6,780元人民币.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐