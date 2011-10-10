〔表格〕分析师对USDA供需报告中2011/12全球谷物年末库存的预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月7日电---美国农业部(USDA)将在10月12日(周三)1230GMT发布10月供需报告,预测2011/12年度季末全球谷物和大豆库存.以下为分析师的预估:
单位:百万吨
2011/12年度全球季末库存
小麦 玉米 大豆
预估均值 194.644 119.966 63.040
最高估值 196.000 125.000 64.000
最低估值 192.000 117.450 62.550
USDA 9月预估 194.590 117.390 62.550 (完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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