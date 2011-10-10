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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 09:57 BJT

〔表格〕分析师对USDA供需报告中2011/12全球谷物年末库存的预估

路透芝加哥10月7日电---美国农业部(USDA)将在10月12日(周三)1230GMT发布10月供需报告,预测2011/12年度季末全球谷物和大豆库存.以下为分析师的预估:

单位:百万吨

2011/12年度全球季末库存

小麦 玉米 大豆

预估均值 194.644 119.966 63.040

最高估值 196.000 125.000 64.000

最低估值 192.000 117.450 62.550

USDA 9月预估 194.590 117.390 62.550 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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