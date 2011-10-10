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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 09:54 BJT

〔金属期市〕沪铜长假後上涨,追赶伦敦期铜上周五升势

路透上海10月10日电---因假期休市一周後,沪铜周一开盘涨1%,追补上个交易日伦敦期铜升势.

伦敦期铜上周五受到提振,因美国就业数据较好且欧元区领导人承诺对欧洲银行业者资本重组.

伦敦金属交易所(LME)期铜周一小跌0.4%,因希腊违约疑虑引发对全球经济衰退的担忧.

0106GMT时,伦敦三个月期铜CMCU3跌0.2%至每吨7,360美元,在上交易日收高2%并录得自4月初以来最大单周涨幅.

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