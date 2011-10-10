十余名中国船员湄公河水域遇害,外交部表关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月10日电---中国外交部称，中国两艘商船在泰国与缅甸段湄公河水域遭到袭击，至少11名中国船员遇难。媒体报导称袭击者可能是贩毒分子。

外交部周日晚在其网站(www.mfa.gov.cn)上发表声明称，10月5日上午，“华平号”和“玉兴8号”两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击。

声明称，除遇害的11名船员外，另有2名船员失踪。但据中新社报导，云南省官员稍後表示12人遇害，1人失踪。

声明并称，中方已“要求相关国家采取切实有效措施，加强对在湄公河相关水域航行的中国船舶船员的保护。”

据中新社报导，另外一艘船上的目击者称，大约8名武装男子攻入两艘船只中，事发後的几天中，泰国警方从水中打捞出船员尸体。

中新社引述泰国媒体的报导称，袭击者似乎为贩毒分子，他们想利用这两艘船贩运毒品。（完）