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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 17:08 BJT

〔中国公开市场〕明日将发行100亿元一年期央票,发行量较上次增四倍

路透上海10月10日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量较上次增加了四倍.

央行上次(9月27日)招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;当天未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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