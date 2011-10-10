〔中国公开市场〕明日将发行100亿元一年期央票,发行量较上次增四倍

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月10日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量较上次增加了四倍.
央行上次(9月27日)招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;当天未进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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