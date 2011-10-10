版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 10日 星期一 10:23 BJT

〔标题新闻〕英国Lloyds出售10亿英镑商业地产贷款进入第二轮谈判,或亏损35%--FT

注:FT=英国《金融时报》

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LA00N]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐