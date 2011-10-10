《外汇动态》海外汇入推低美元/菲律宾披索,但在回档位附近寻获支撑

0209GMT---多位交易员称,海外汇款流入菲律宾给美元兑菲律宾披索PHP=PDSP的走势带来压力,而该货币对在费波纳奇回档技术位附近寻获支撑.

"我预计可能会跌至43.20.但我认为这些水准将是买进的良机,企业需求可能已开始升高,而且市场能已被轧至略偏空头的程度,"一位驻马尼拉的欧系银行交易员谈到.