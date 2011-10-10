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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 10:43 BJT

《外汇动态》海外汇入推低美元/菲律宾披索,但在回档位附近寻获支撑

0209GMT---多位交易员称,海外汇款流入菲律宾给美元兑菲律宾披索PHP=PDSP的走势带来压力,而该货币对在费波纳奇回档技术位附近寻获支撑.

美元兑菲律宾披索下跌0.3%至43.41,此前一度跌至43.35,略高于41.90-44.23升势的38.2%回档位.

多位交易员预计,美元兑菲律宾披索可能会跌穿位于43.34的回档位,但一些交易员正寻机逢低吸纳.

"我预计可能会跌至43.20.但我认为这些水准将是买进的良机,企业需求可能已开始升高,而且市场能已被轧至略偏空头的程度,"一位驻马尼拉的欧系银行交易员谈到.

美元兑菲律宾披索的200日移动均线切入位43.31亦提供支撑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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