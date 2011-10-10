《中国报摘》--其他报纸重要消息10月10日(II)

**经济参考报**

--中国电力企业联合会研究室沙亦强撰文指出,火电困局是不合理电价机制的必然後果,求解火电困局只能从政府转型、打破行政垄断、转变宏调方式做起,并不断加快电价形成机制改革,充分发挥价格信号的市场调节作用.

--信孚研究院研究员童大焕撰文称,中国的物价问题并不只是房价高,导致物价过高的根本原因是低附加值外向型经济;投资型政府极大地推高了物价、助长腐败和贫富两极分化,及行政垄断和高税收提高了物价.

**证券时报**

--Wind数据统计显示,今年下半年有40家公司实施增发,截至9月30日收盘,40家公司中有15家公司当日收盘价格低于增发价格,占比近4成.其中山东高速(600350.SS)和上海建工(600170.SS)当日收盘价格较增发价格下跌幅度超过30%,除此之外,还有3家公司破发幅度超过10%.

--Wind数据显示,今年前三季度53家券商共完成231个首次公开发行(IPO)承销项目,同比减少31家;券商已公布的承销及保荐收入合计则达到107.8亿元人民币,同比下降11.1%.

**东方早报**

--据消息人士透露,近期市况低迷,但东方证券已留藏相当金额的利润,以待增厚弱市业绩.东方证券很可能成为继海通证券(600837.SS)和光大证券(601788.SS)後,第三家登陆A股市场的上海券商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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