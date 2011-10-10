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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 10:26 BJT

〔中国新债〕中船重工集团周四将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月10日电---中国大型造船企业--中国船舶重工集团公司周一公告称,将于周四

(13日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中船重工 160 50 12 10/13簿记建档 建设银行 AAA 10/14 10/17

中金公司

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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