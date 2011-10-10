《Home专栏》铜价虽遭重创下挫,但并非一蹶不振

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 田建华

路透伦敦10月7日电---若能简明扼要地概括全球金属业年度大会LME Week(LME周)期间伦敦的氛围,那就是迷茫与困惑.

迷茫是因为LME周开幕之前那波市场暴跌,仍让市场集体信心惊魂未定.

而困惑则是因为市场当前仍在试图摸索一个未知领域,能见度极差且危机四伏.

没有任何市场如铜市一般困惑.

诸如铝、镍和锌市,因接近成本曲线的上端而可以获得支撑,而LME三个月期铜CMCU3今早的价格报每吨7,300美元,仍远高出成本线.

这意味着再次挫跌?还是反弹?亦或是市场盘整等待迷雾散去.

**威胁**

LME周期间,希腊挂在每个人的嘴上.焦点不是希腊是否会违约,而是何时违约以及违约对欧洲银行系统影响几何.

这个威胁在周二变得具体明确,当日法国和比利时被迫再度出手救助金融服务集团Dexia(DEXI.BR).2008年Dexia已接受过救援.

欧洲银行业摇摇欲坠,而欧洲领袖争吵不休.

美国总统奥巴马称欧洲不确定性是美国经济面临的最大的"顶头风,因其影响全球市场".

希腊危机的波及影响愈发强烈,且对欧洲银行业的担忧也更加急迫.

在伦敦金属交易所(LME)这个自成一体的小世界中,研讨会、分析师简布会和价格预测讨论之下,流言四起.

9月期铜价格从每吨9,000美元上方急跌至7,000美元之下时,有谁元气大伤?谁被期铜一路暴跌触发大量卖权灼伤?谁在价差上押错方向?

铜市内外的断头卖压,是铜价下跌的最大威胁.

**维稳**

不过维稳工作已然展开.

那些看准了市场走势的幸运儿,像是金属基金Red Kite,会急于将获利落袋为安.

CTA基金仍持有庞大空头部位,是过去几周市场下行动能的幕後推手.

若有空头回补,规模将很巨大,期权交易商展开上行的无风险对冲,力道将会像之前对冲下行风险一样强劲.

乐观者对极短线反弹修正的讨论一路喊到每吨8,000美元,甚至更高.这仅仅是死猫式反弹还是一波更大涨势的序幕?市场莫衷一是.

基本面的稳定因素将发挥决定性作用.在低价格期间,这些因素已开始生效.

美国废铜业务基本陷入停滞.由于现价比当初成本下跌2,000美元,没人希望认列损失.不仅美国如此,全球各地也一样.各地废铜供应对价格敏感异常.

考虑到盗窃铁路和电网铜线的案件可能锐减,这对全球警察来讲倒是好消息.

对于铜冶炼商而言则是坏消息,这些企业享受了两年的畅通废铜供应,当前不得不将更加依赖精炼市场.

价格下跌也勾起了中国的买兴.中国本周放长假,不过周一LME库存注销仓单飙升至27,825吨,可能是未来趋势的昭示.

注销地点是韩国(14,550吨)和新加坡(12,775吨).

如同中国消耗库存限制了今年铜价涨势,中国补充库存的操作或许会为下跌走势画出界线.

铜市走势应与2008-2009年同出一辙,只是价格起点更高.想看到铜价回到每吨3,000美元之下,可能会是一场漫长的等待.

即便是当前的价位,只要价格进一步下探都会搅动东方巨龙的胃口.

市场再度盛传,中国国家物资储备局(国储局)准备逢低买进,这是2009年以来国储局首次现身.

**机遇**

不光是中国国储局.众多的对冲基金也在等待重新入市,一旦他们确定已经见到价格底部,便会立刻杀回.

原因?正如每个人在伦敦达成的共识一样,铜的供需面动能依然强健.

生产商一致驳斥年底之前合约出货出现取消的传闻.

智利铜矿商Codelco已经下调了2012年欧洲合约销售价的升水,但较LME现货的升水仅从每吨98美元下调至90美元,仍高过2010年索要的75美元.

需求增速或在放缓,但并未停止,至少目前未止步.总部位于意大利的铜制品厂商Prysmian(PRY.MI)称,没有看到迹象显示明年对其产品的需求"明显下滑".

而另一方面,供应受到干扰的局面还在扩大,例如印尼Grasberg矿场、秘鲁Cerro Verde矿场、以及中国在赞比亚投资矿场的罢工事件.

除非我们再次经历2008年的危机,也就是第二次全球金融危机,否则铜市供不应求将会再持续一段时间.

国际铜业研究组织(ICSG)上周公布半年预测报告,认为今年供应缺口为20万吨,明年为25万吨.

在基本金属中,铜市仍是引人关注的焦点,特别是在当前的价格下.

的确如此,正如高价格会刺激消耗库存并加剧废铜供应,因而掩盖了基本的供需缺口一样,低价格也会冰冻废铜业务并刺激补充库存,从而大大缓解跌势.

市场强烈的共识是铜价将会走高.唯一的问题是不知道是否会先回撤.

核心问题是时机,而时机不仅取决于南美、赞比亚和印尼不断增加铜矿罢工事件,亦受制于在欧洲争吵不休的一小撮政客.(完)