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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 10:37 BJT

〔中国新债〕阳泉煤业周四将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月10日电---中国阳泉煤业(集团)有限责任公司周一公告称,将于周四(13日)

在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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阳泉煤业 20 10 12 10/13簿记建档 建设银行 AAA 10/14 10/17

浦发银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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