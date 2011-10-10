《全球金融分析》IMF弹药库丞需扩容,发债与贷款各有利弊

* IMF考虑发债,以满足危机融资需求

* 与成员国进行双边贷款或更快更简单

* 发债或削弱IMF成员国影响力

* 金砖国家可能提供新资金,但有附加条件

记者 David Lawder 编译 艾茂林/王兴亚/丁琦

路透华盛顿10月7日电---面对欧洲危机加深的风险,国际货币基金组织(IMF)正考虑是否可透过发债或双边贷款来为援助工具扩容.

可以认为,这些选项是在对IMF总裁拉加德授权的抗危机资源作一些评估.宗旨就是要作最坏的打算.

一旦像意大利或西班牙这种规模的经济体需要援助,IMF的资金就会非常紧张.

专家认为,IMF债券可以轻松吸引到目前涌入美国公债避险的部分流动性.

但包括美国、日本、德国和中国在内的IMF主要股东,或将对这种可能削弱他们影响力的独立融资新渠道心存警惕.

也许一种更为简单直接的方式,是从这些富裕成员国获得双边贷款,这特别适用于IMF需要尽快筹到援助资金的情况.

"IMF发债增强财务实力的想法令人很感兴趣,"IMF前官员Eswar Prasad说.他目前是康奈尔大学的国际贸易政策学教授.

"新兴市场可能会喜欢,因为IMF债券让他们多了一种安全资产可选,从而减少对储备货币国家风险越来越高的主权债的依赖,"Prasad说.

然而美国却对此毫不热衷,因为此举可能导致美国公债在国际资本市场上面临更激烈竞争.