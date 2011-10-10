《热点透视》英国应该参与欧盟银行业注资行动

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 李爽

路透伦敦10月7日电---英国不应该只是冷眼旁观欧盟的银行业救助计划.英国或许基于欧元危机远在英吉利海峡另一边的理由,期望能够不必对英国银行业者注资.但有充分的理由需要英国参与.

对英国首相卡梅伦而言,向英国银行业注入更多资金不是很吸引人的构想.2008年和2009年的援救举措,就是工党政府输掉上届选举的原因之一.在英国努力削减赤字并维持AAA债信评级之际,几乎不会想再在银行身上花更多钱.

但英国有三个理由应该参加欧盟的救助计划.首先,英国银行业者目前希望通过快速降低杠杆以提高资本比率.这对实质经济正造成负面影响.倘若银行业者资本增加,那麽再次出现信贷紧缩的可能性将下降.

其次,英国银行业者面临遭欧元区波及的风险.的确,他们比多数欧陆同业更早进行减记,他们在筹资方面也不像其他同业那麽困难,比如法国银行业者.但增加缓冲资本将有助于确保获得融资,免于受到欧元事件冲击.

第三,欧盟其他国家向银行业注资以帮助解决这场危机,对英国非常有利.如果卡梅伦选择袖手旁观,就无法向德国总理梅克尔和法国总统萨科齐施压,要求其采取行动.

据一篇热点透视分析,如果采用比7月压力测试更严格的标准,苏格兰皇家银行(RBS)资本需求最大.在不利情况下,如果主权债券按市场计价,且银行业者核心一级资本率要达到8%的水准,RBS将需要125亿欧元资金.

在RBS持有83%股份的英国政府将陷入困境.但英国已经承诺再提供80亿英镑应急资本.这在目前虽算作核心一级资本,但日後有可能变成一种资本工具,例如强制性可转换债.

按相同的标准衡量,巴克莱将需要49亿欧元资金.但巴克莱或许能够在没有政府持股的情况下勉强解决需求,就像2008年从海湾地区筹资那样.

无论如何,现在都不是拖拖拉拉的时候.为了公共利益着想,卡梅伦应该屏住呼吸,喝下这杯苦药.(完)