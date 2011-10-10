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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 10:51 BJT

〔中国保险〕8月新增原保费收入1,015亿元,环比小幅上升

路透北京10月10日电---中国保监会数据显示,截止8月末,保险业实现原保费收入10,070亿元人民币.路透测算,8月新增原保费收入1,015亿元,略胜于7月999亿元的水平.

保监会网站数据并称,8月保险投资总额达3.58万亿元,与7月的3.57万亿元基本持平;保险银行存款达1.62万亿元,较7月的1.60万亿元微幅上升.

此外,8月原保险保费收入中,人身险原保费收入为6,988亿元,占比约69.4%.(完)

注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金

欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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