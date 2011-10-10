〔中国保险〕8月新增原保费收入1,015亿元,环比小幅上升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月10日电---中国保监会数据显示,截止8月末,保险业实现原保费收入10,070亿元人民币.路透测算,8月新增原保费收入1,015亿元,略胜于7月999亿元的水平.
保监会网站数据并称,8月保险投资总额达3.58万亿元,与7月的3.57万亿元基本持平;保险银行存款达1.62万亿元,较7月的1.60万亿元微幅上升.
此外,8月原保险保费收入中,人身险原保费收入为6,988亿元,占比约69.4%.(完)
注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金
欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。